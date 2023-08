Intempéries: cinq Néerlandais disparus en Slovénie retrouvés, d'autres touristes manquent à l'appel

"Les personnes se trouvant dans les zones touchées ne sont pas facilement joignables. Les autorités slovènes travaillent dur pour rétablir toutes les connexions et le réseau électrique", souligne le ministère néerlandais.

La Slovénie est touchée par d'importantes précipitations depuis jeudi soir. Ces conditions météorologiques instables ont entraîné des inondations et des glissements de terrain qui ont coupé l'accès à des villages et perturbé la circulation dans le nord-est et le centre du pays. Des coupures des réseaux électriques et téléphoniques ont également affecté plusieurs villages.

La ville de Crna na Koroskem, à environ 100 kilomètres au nord de la capitale, est l'une des plus touchées. Les accès restent coupés, l'aide et les secours arrivant par des hélicoptères de l'armée.

Plus près de la capitale, Ljubljana, de nombreuses routes sont toujours impraticables et des quartiers privés d'accès à Kamnik, où un décès dû aux inondations a été rapporté.

Selon le Premier ministre slovène Robert Golob, deux tiers du pays ont été touchés par la "pire catastrophe" de l'histoire de cet État devenu indépendant en 1991.