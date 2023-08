L'incendie s'est déclaré vendredi en fin d'après-midi dans le sud de la commune frontalière de Portbou, zone forestière très touristique dont la gare permet des connexions entre la France et l'Espagne.

Samedi après-midi, plusieurs localités étaient toujours confinées en raison des flammes, et la route nationale menant à Portbou et à la commune française de Cerbère restait fermée. Un responsable des pompiers a toutefois déclaré à des journalistes que la situation évoluait "favorablement".

A 13H30, quelque 573 hectares étaient touchés, selon les données provisoires des gardes forestiers catalans.

Une enquête est toujours en cours pour déterminer l'origine exacte de l'incendie, selon les autorités régionales.

Le feu "reste actif" et la priorité est de contenir sa progression vers le sud pour l'empêcher d'atteindre les habitations de la commune de Llançà, ont ajouté les pompiers, précisant que plus de 2.500 hectares étaient menacés de ce côté.

L'incendie progresse en raison de la Tramontane, avec des rafales qui ont atteint près de 100km/h dans la nuit avant de baisser en intensité dans la matinée, empêchant les avions bombardiers d'eau de participer aux opérations. La topographie vallonnée complique par ailleurs l'accès aux flammes.

Les opérations aériennes des pompiers restaient essentiellement limitées à de la surveillance samedi après-midi en raison de la persistance de violentes rafales, qui pourraient s'intensifier dans la soirée, selon les prévisions météorologiques.

Près de 300 pompiers espagnols sont mobilisés ainsi qu'une dizaine de camions français venus du département des Pyrénées-Orientales, frontalier de la zone de l'incendie.

- 135 évacuations -

Environ 135 personnes ont été évacuées dans la nuit, selon les pompiers, tandis que plusieurs centaines d'autres ont été confinées dans des villages ou des campings qui accueillent chaque été des milliers de touristes.

Des volontaires de la Croix-Rouge catalane participent aux opérations de soutien à la population et d'accueil de personnes qui ne peuvent rejoindre leur résidence.

Selon la Protection civile catalane, plus de 1.500 personnes sont encore privées d'électricité samedi après-midi et "le trafic ferroviaire reste arrêté" entre Portbou et la ville de Figueras, à une trentaine de kilomètres plus au sud.

Les pompiers catalans ont indiqué que quatre de leurs membres et deux citoyens étaient soignés par les urgences médicales pour des blessures mineures liées à l'incendie.

En 2022, près de 500 incendies ont dévoré plus de 300.000 hectares en Espagne, un record en Europe, selon le système européen d'information sur les feux de forêt (Effis). Cette année, le nombre d'hectares brûlés avoisine les 70.000 hectares, selon la même source.