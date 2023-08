Un peu plus de 16.000 euros par mois pour jouer au Uno : l’entreprise Mattel vous propose de devenir influenceur pour le célèbre jeu de cartes

Ce mercredi 2 août 2023, la marque a lancé un appel à tous les passionnés du jeu Uno dans une vidéo diffusée sur TikTok, et déjà vue plus de 6,7 millions de fois. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle n’y va pas par quatre chemins : “Vous aimez gagner de l’argent et jouer au Uno ? Nous avons un job pour vous !”

Concrètement, la marque cherche un “joueur en chef” de Uno afin de promouvoir sa nouvelle variante : le “Uno Quatro”, dont le but est de réaliser des combinaisons de 4 cartes de Uno similaires, à la manière de "Puissance 4".

Un job d'un mois à New York

L’heureux élu aura plusieurs missions : faire la promotion du jeu sur les réseaux sociaux, apprendre les règles à des célébrités et à des influenceurs, donner des interviews ou encore de défier des inconnus, comme le rapportent Business Wire et Business Insider.

L'entreprise précise également que les candidats devront être capables de “s’asseoir pendant de longues périodes et d’installer des tables de jeu et des tentes sur place”.

Le tout, pour un salaire très attractif puisque ce travail sera rémunéré à hauteur d’environ 17.776 dollars (NdlR : 16.245 euros) pour un mois de travail à New York, entre le 13 septembre et le 7 octobre prochain. Mais pour toucher cette belle somme, il faudra être capable de jouer quatre heures par jour et quatre jours par semaine.

Afin de postuler pour ce job de rêve, il vous suffira d’envoyer votre candidature sur le compte TikTok de Uno en répondant à ces 4 questions :

Quel est votre meilleur souvenir en jouant au Uno ?

Quel est votre meilleur moment de carte “changement de sens” ?

Pourquoi faudrait-il vous choisir comme “joueur en chef” de Uno ?

Quelle est votre version préférée du jeu Uno ?

Alors, si vous êtes un as du changement de couleur, du +4 et du “contre-Uno”, ne tardez plus ! La date limite est le 10 août.