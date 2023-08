Il déguise son distributeur automatique en radar près de la frontière franco-belge : sa blague ne fait pas rire tous les automobilistes

Installé à l’entrée de Neuf-Mesnil, une petite ville française de 1.300 âmes située à une quinzaine de kilomètres des communes belges de Quévy et d'Erquelinnes, un distributeur automatique fait perdre les pédales aux automobilistes. Et pour cause, un autocollant apposé sur la machine le fait ressembler comme deux gouttes d’eau… à un radar de vitesse.