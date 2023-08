Des émeutiers renversent sa voiture sur le toit, elle reçoit une contravention… pour stationnement gênant : “J’aimerais être reconnue comme victime”

Après une nuit de violences dans sa ville, Lucie consulte les réseaux sociaux et tombe par hasard… sur une photo, prise par un journaliste de l’AFP, de sa Twingo retournée sur le toit. À son arrivée sur place, son auto a disparu et il ne reste que des bouts de verre sur la route.

Une contravention de 135 euros

En larmes, la jeune femme, qui travaille dans la restauration, appelle son manager pour lui annoncer qu’elle ne pourra pas venir travailler. Un passant lui apprend alors que sa voiture a été embarquée par la fourrière peu de temps avant son arrivée.

Mais l’histoire est loin d’être finie. Quelques semaines plus tard, elle reçoit dans sa boîte aux lettres une contravention de 135 euros envoyée par la police lyonnaise. Le procès-verbal, consulté par les journalistes du Progrès, mentionne un “stationnement de véhicule gênant l’accès à un autre véhicule ou son dégagement”.

Une situation ubuesque qui révolte la jeune femme. “Je n’ai eu aucun appel. Ni de la fourrière. Ni de la police municipale. Je n’ai été informée de la situation dans laquelle se trouvait ma voiture que par les réseaux sociaux.”

”Ce qui m’est arrivé est dur émotionnellement”

Face à la détresse de sa fille, le père de Lucie s’en est mêlé. Si la police nationale s’est dite “effarée”, la police municipale lyonnaise ne lui a offert “aucune aide et aucune écoute”. Un policier a même répondu que la contravention n’avait rien à voir avec les émeutes et datait du 7 juillet. Et pourtant, selon les journalistes du Progrès qui ont pu consulter le PV, celui-ci date bien du 1er juillet 2023, à 9h10.

”Ce qui m’est arrivé est dur émotionnellement. Cela fait un mois que je gère cette histoire pendant mes jours de repos. J’aimerais être reconnue comme victime et qu’on m’aide financièrement”, demande Lucie, qui avait reçu cette voiture pour son anniversaire.

Face à cette injustice, Lucie et son père ont écrit à la mairie, au procureur de la République, à la préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes et au tribunal de police de Lyon. Sans la moindre réponse pour l’instant…