Le typhon Khanun cause deux décès au Japon

Khanun, le sixième typhon de la saison, se trouve actuellement au nord de l'île de Miyako et se déplace lentement vers le nord-ouest. D'ici la fin de la semaine, la puissante tempête pourrait atteindre l'île de Kyushu.

Le typhon se dirige également vers Taïwan, où des écoles et des entreprises de la côte nord sont restées préventivement fermées jeudi. Le marché financier est aussi à l'arrêt. Le typhon ne devrait toutefois pas toucher terre sur l'île. D'importantes pluies et une tempête sont tout de même attendues à Taipeï, Keelung et Yilan.

Le sud-ouest de la Chine se prépare aussi à un impact possible du typhon. Le nord-est du pays lutte toujours contre les effets du précédent typhon, Doksuri. Ce dernier avait provoqué les pluies les plus importantes que le pays ait connues depuis 1891. Les experts estiment qu'il faudra un mois, dans la province voisine de Hebei, pour que l'eau revienne à un niveau normal.