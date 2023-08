Le chanteur Lomepal accusé d'agressions sexuelles : une enquête a été ouverte

Fin juillet, Jenna Boulmedais, rédactrice en chef du média en ligne Joly Mome, avait porté de lourdes accusations envers le rappeur français Antoine Valentinelli, alias Lomepal. Dans un post Instagram, qui visait aussi par après les acteurs Nicolas Bedos et Gérard Depardieu, la journaliste dénonçait des actes restés impunis depuis de nombreux mois.

"Cela fait maintenant deux ans que j'entends, dans le milieu de la musique, des témoignages de femmes ayant subi des gestes déplacés et non désirés de sa part", écrit-elle, ajoutant en majuscules que "toute l'industrie de la musique est au courant". Elle dit aussi ne plus tolérer qu'un tel artiste soit soutenu, suivi, et programmé en tête d'affiche des festivals.

"Ce silence n'est littéralement plus possible"

La journaliste souhaitait dénoncer ces actes et invitait toutes les femmes victimes d'agression à "parler, et le plus fort possible".

Plus tard, Marion Dauvilliers, l'actrice qui avait joué avec Lomepal dans le clip d'un de ses plus grand succès, "Yeux disent" a indiqué avoir "aussi des choses à dire", tout en écrivant un peu plus tard sur Instagram qu'elle n'avait été "ni violée ni agressée" par le rappeur, ayant des "choses à lui reprocher, mais pas de cet ordre là".