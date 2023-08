Environ 70 Belges évacués du Niger, d'autres devraient suivre, selon les Affaires étrangères

D'autres Belges et ayants-droits devraient être évacués sous peu, a précisé le porte-parole du ministère. La France a commencé à évacuer ses ressortissants et bénéficiaires du Niger en début de semaine, après le coup d'État militaire survenu la semaine dernière. Paris a annoncé qu'elle était prête à rapatrier d'autres Européens dans l'opération et une septantaine de Belges ont ainsi pu rejoindre le sol européen.