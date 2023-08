Selwyn Snow Resort, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, et Mount Baw Baw, dans l'État de Victoria, sont particulièrement touchés. Seules deux remontées mécaniques ont pu être ouvertes jusqu'à présent. Le mois de juillet, qui est normalement l'un des mois les plus froids, a été extrêmement chaud dans toute l'Australie, a rapporté la chaîne, se référant au service météorologique Weatherzone.

Certaines des stations de ski les plus connues des Alpes australiennes, comme Hotham et Perisher, s'inquiètent également de la fonte des neiges : le mois de juillet a été de deux à trois degrés plus chaud que la normale dans ces deux endroits, aussi bien le jour que la nuit, a déclaré Bob Neil, de Weatherzone. "Même si cela ne semble pas beaucoup, c'est crucial en ce qui concerne les chutes de neige et le maintien du manteau neigeux existant." Bonne nouvelle : pour l'instant, dans les stations de ski situées en altitude, telles que Guthega dans les Snowy Mountains, la poudreuse ne manque pas.