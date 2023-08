Coup d’État au Niger : un jour de fête nationale aux accents anti-occidentaux et anti-establishment

Instrumentalisation

Cette fête nationale a été allègrement instrumentalisée par les putschistes, menés par le général Tchiani, afin d’attiser le sentiment anti-français et anti-establishment. “La France, dehors, la Cédéao (NDLR : communauté des États d’Afrique de l’Ouest), dehors”, scandaient ce jeudi des partisans des putschistes sur la place de la Concertation à Niamey.

Plus tôt dans la journée, le Quai d’Orsay avait appelé les autorités putschistes à prendre des mesures de protection de l’ambassade française – laquelle n’avait pas été évacuée à l’heure d’écrire ces lignes. Relais principal des revendications putschistes au sein de la société civile, le mouvement “M62” appelait à des manifestations “pacifiques” ailleurs dans le pays, y compris à Agadez, où se trouve une base américaine. “NON à l’ingérence des forces extérieures dans nos affaires intérieures. NON à l’installation des bases militaire étrangères, NON à la France terroriste au nostalgie colonialiste (sic). NON à la chereté de vie et au pillage de nos ressource minières. Vive l’arrestations de tous les voleurs de l’ancien régime (NDLR : plusieurs ministres du président Bazoum ont été arrêtés par la junte). Vive la synergie d’action militaire avec le MALI et le BURKINA FASSO”, assène ce tract du M62 diffusé sur les réseaux sociaux la veille de la fête de l’indépendance.

D’autres mouvements issus de la société civile, tout en critiquant la Cédéao et ses “menaces d’intervention militaire”, se montrent hostiles à la junte. Ainsi des anciens alliés du M62, le collectif “Tournons la page”, qui s’est indigné ce jeudi “de la prise de pouvoir par la force au Niger et condamne sans équivoque le coup d’État. La suspension de l’ordre constitutionnel par la junte militaire du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie constitue un grave recul démocratique et un véritable obstacle au développement du Niger”…

Biden intervient

Au même moment, les États-Unis, qui disposent (comme la France), d’une force militaire sur place, appelaient à la libération du président élu. “La défense des valeurs démocratiques fondamentales et la défense de l’ordre constitutionnel, de la justice et du droit de réunion pacifique sont essentielles au partenariat entre le Niger et les États-Unis. J’appelle à la libération immédiate du président Bazoum et de sa famille et à la préservation de la démocratie durement gagnée au Niger”, déclarait le président américain Joe Biden à l’occasion de cette fête de l’indépendance.

Les conditions de “détention” du président nigérien se sont visiblement dégradées, a fait savoir son parti, le PNDS (parti nigérien pour la démocratie et le socialisme), mentionnant une coupure générale d’électricité dans le palais présidentiel où sont confinés Mohamed Bazoum et sa famille.

La Cédéao prête à intervenir

Ce jeudi, les pays de la Cédéao étaient de nouveau réunis à Abuja (Nigéria), pour tenter de trouver une solution évitant un conflit armé qui s’avérerait dévastateur pour cette région (le Sahel) minée par les groupes terroristes armés, en particulier djihadistes. Après que le Mali et le Burkina Faso, eux aussi dirigés par une junte militaire et soutenus par les miliciens de Wagner, ont fait savoir qu’ils n’hésiteraient pas à défendre leur voisin nigérien en cas d’intervention de la Cédéao, il s’agissait pour les principaux pays d’Afrique de l’ouest d’afficher leur détermination. Le Nigéria, pays le plus peuplé du continent, a déjà mentionné son intention d’intervenir si les putschistes persistaient à vouloir conserver le pouvoir et à retenir en otage le président Bazoum. Jeudi, il se disait que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais aussi le Bénin étaient prêts à intervenir eux aussi. Pour faire libérer Bazoum et rétablir “l’ordre constitutionnel”. Les pays de la Cédéao sont réunis à Abuja jusqu’à ce vendredi.