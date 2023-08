Ce pays va interdire internet aux mineurs la nuit pour réduire l'addiction aux écrans

En vertu de ces restrictions, qui devraient entrer en vigueur le 2 septembre 2023 après une consultation publique réglementaire, aucun mineur ne doit pouvoir accéder à internet via un terminal mobile entre 22 heures et six heures du matin. Mais ce n'est pas tout ! Un système sera également instauré pour limiter le temps quotidien de connexion à internet sur les smartphones: les 16-17 ans auront droit à deux heures, contre 40 minutes seulement pour les moins de huit ans.

Ces nouvelles règles, proposées par l'Administration chinoise du cyberespace et qui seront mises en place via des moyens techniques, sont parmi les plus strictes au monde en la matière. Les parents pourront toutefois les désactiver s'ils le souhaitent.

Selon l'Administration chinoise du cyberespace, cette nouvelle réglementation permettra de "créer un environnement internet sécurisé et sain pour les mineurs", dans la foulée d'autres mesures prises ces dernières années pour "réduire l'addition des mineurs à internet".

Des conséquences en Bourse

La Chine a publié de nombreuses règles ces dernières années allant dans ce sens.

Depuis 2021, elle limite le temps que les enfants peuvent passer à jouer en ligne chaque jour. Elle avait également gelé les approbations de nouveaux jeux vidéo durant neuf mois, ébranlant de nombreuses entreprises du secteur, dont le géant chinois Tencent.

L'annonce de mercredi a provoqué la chute en Bourse de plusieurs entreprises chinoises du secteur de l'internet.

À Hong Kong, l'action Tencent (jeu vidéo, messagerie, paiement en ligne) a perdu près de 3% et l'action Baidu (moteur de recherche, intelligence artificielle) a abandonné 3,75%.

