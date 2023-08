Accident mortel impliquant Pierre Palmade : Michèle Laroque, son ancienne partenaire sur scène, s’exprime pour la première fois

“Je ne juge pas. Le problème est de savoir pourquoi il en est arrivé à ce drame. C’est pour moi un immense chagrin, à bien des égards, pour toutes les personnes concernées par cet accident”, déclare celle qui a connu le succès avec Pierre Palmade dans la pièce “Ils s’aiment”.

Reconnaissant que son ancien partenaire sur scène a toujours eu “des hauts et des bas” et qu’elle-même avait “tenté beaucoup de choses” comme “des conseils de soins, de thérapies” pour aider son ami à se défaire de ses addictions, Michèle Laroque plaide la cause de Pierre Palmade : “Il a vraiment essayé, j’en suis le témoin. Mais nous sommes tous différents. J’ai essayé de comprendre ce qui ne veut pas dire excuser… ”

“Nous avons vécu ensemble, grâce au public, des moments exceptionnels”, poursuit celle qui est aussi réalisatrice et productrice. “J’ignore ce qu’il ressentait profondément. Moi, ça m’a remplie, ça m’a fait progresser. C’est pourquoi cet accident fut un choc si violent. ”

Si elle a encore du mal à expliquer l’accident mortel provoqué par Pierre Palmade – “Pierre ne conduisait jamais. Quel que soit son état. ” -, Michèle Laroque se dit désolée de la “trajectoire dramatique” qu’a prise la vie de son ami.

“Notre mission à nous, comédiens, c’est d’essayer d’offrir des images positives, d’être exemplaires dans la mesure du possible […] Il (Pierre, NDLR) a un talent fou, mais il n’a pas réglé ses problèmes”, conclut l’humoriste.