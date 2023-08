Quand Geneviève de Fontenay participait à Miss Tournai en 2019: "Il n'y a pas de critères de beauté"

"J'avais eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises lors d'événements en France, confie Corine Delesie, présidente du comité Miss Tournai. Nous avions également une amie en commun, Cécile Muller, ancienne présidente du comité Miss Belgique, et donc cela nous a amenées à nous côtoyer. Ayant son numéro de téléphone, je lui ai téléphoné pour voir si elle accepterait d'être présente à notre élection Miss Tournai, et elle a tout de suite répondu "oui" simplement parce qu'elle aime le contact avec les gens!"

Un peu trop moderne au goût de Geneviève de Fontenay

La Dame au chapeau a pu profiter de la première partie du spectacle au cours duquel les dix candidates ont défilé, dansé et se sont présentées face au public, au jury et surtout à cette invitée de marque.

Un show néanmoins un peu trop moderne au goût de Geneviève de Fontenay. "C'est dommage de voir les jeunes filles défiler en jeans et en basket, regrette-t-elle. Elles étaient si charmantes avec leurs belles robes de soirée dans les différents tableaux du spectacle qui était très beau…"

Un petit coup de gueule qui n'a néanmoins pas atteint la sympathie et la gentillesse de l'invitée d'honneur et qui a été compris par la présidente du comité Miss Tournai. "Elle a gardé son caractère et son esprit critique parce qu'elle garde en souvenir les élections de miss qu'elle organisait en son temps… souligne Corine Delesie. Aujourd'hui, surtout en Belgique, ces cérémonies d'élections ont fort évolué et ont pris des allures d'un véritable spectacle, et ne sont plus un simple enchaînement de défilés. Geneviève de Fontenay a apprécié le spectacle et salué l'important travail de préparation des candidates, la qualité de la mise en scène et la beauté des décors!"

Par cette élection, le comité tournaisien a voulu montrer qu'il était fini le temps des critères stricts de taille et de poids pour participer à un tel concours. "Il n'y a pas de critères de beauté, insiste aussi Geneviève de Fontenay. Le plus important c'est ce qui se dégage de la personne! D'ailleurs, je suis marraine du Comité Reines de Cœur qui met en avant à la fois les atouts physiques et les valeurs morales d'une jeune femme mais aussi, et surtout, ses qualités de cœur!"