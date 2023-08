Très populaire, elle a marqué de nombreuses personnalités. Julien Lepers, Sylvie Tellier ou encore Jean-Pierre Foucault lui rendent hommage ce mercredi 2 août 2023.

"On ne peut qu'être triste à l'annonce de la mort de Geneviève. C'était LE personnage incontournable des élections de Miss France pendant des décennies. Elle avait son petit caractère et on se frittait sur certains points. Il n'en reste pas moins que c'était une femme extrêmement populaire et qui a tenu haut et fort son poste de patronne des Miss France pendant des années", a déclaré Jean-Pierre Foucault, présentateur iconique du concours.

"Un franc-parler et des emportements patriotiques"

Pour Stéphane Bern, cette annonce signifie "tristesse et émotion après la disparition de notre chère dame au chapeau (...) J'aimais son franc-parler, ses emportements patriotiques, sa défense des MissFrance".

Du côté politique, le président des Patriotes, Florian Philippot (ex-RN) a fait part de sa "tristesse": "J'ai eu le bonheur de partager d'excellents moments avec cette Française toujours chic, élégante, engagée, très sincère dans ses convictions humanistes et sociales".

"Elle veillait au moindre détail"

De son côté, Miss France en 2002 et ancienne directrice du concours, Sylvie Tellier était très émue: "Geneviève nous accompagnait dans chaque élection régionale. Elle repassait chaque tenue, elle veillait au moindre détail. C'était sa patte. Elle préparait tout. Geneviève de Fontenay c'était l'ordre, la rigueur et la maîtrise".

"La famille Miss France partage la peine de sa famille et de ses proches. Elle restera à jamais dans nos cœurs", a réagi sur le réseau social Twitter la société Miss France, louant une personnalité qui "a su mettre en avant les femmes et leur indépendance".