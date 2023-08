La baie paradisiaque rendue célèbre par le film "La Plage" à nouveau fermée pour deux mois

Victime de sa popularité, la plage accueillait des milliers de visiteurs par jour. La plupart ne restaient que quelques dizaines de minutes, avant de rembarquer sur des hors-bord, qui endommageaient récifs et coraux. Le paradis s'est rapidement transformé en enfer et des espèces animales, comme les requins bordés, ont disparu, tandis que les déchets se sont accumulés.

Une fermeture pour restaurer la nature

Sous l'impulsion de biologistes marins, les autorités avaient donc décidé de fermer Maya Bay en juillet 2018 pour une durée de trois ans et demi afin de donner aux écosystèmes fragiles une chance de se rétablir. Ce n'est qu'en janvier 2022 que la plage a été rouverte aux vacanciers, mais avec des règles plus strictes. Les bateaux, nageurs et amateurs de snorkeling n'étaient par exemple plus autorisés dans la baie et le nombre de visiteurs avait été réduit.

Aujourd'hui, selon le journal Bangkok Post, les autorités ont à nouveau décidé d'empêcher temporairement l'accès au lieu, pendant la saison des pluies, qui s'étend du 1er août au 30 septembre. Outre la restauration de la nature, la sécurité est également un argument. La plupart des visiteurs arrivent en bateau de Ko Phi Phi Don, mais durant la saison des pluies, les flots peuvent être agités et il est plus difficile d'accoster à Loh Sama Bay, d'où les visiteurs se rendent désormais à pied jusqu'à Maya Bay. L'idée serait de fermer la plage pendant deux mois chaque année, en août et septembre.