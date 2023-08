Du jamais vu depuis 140 ans: les images impressionnantes de la Chine touchée par des pluies torrentielles (vidéo)

Les images impressionnantes de Pékin, touchée par les pluies les plus fortes depuis 140 ans ©Montage AP et AFP

Sur des photographies aériennes prises par l'AFP dans l'une de ces cités, Zhuozhou, on peut voir des devantures de magasins et des toits de voitures dépassant de cette marée boueuse qui a aussi envahi sur des kilomètres les terres agricoles des environs.

Casque sur la tête, vêtements de couleurs rouge et bleue, des secouristes apportaient dans des bateaux pneumatiques des nouilles instantanées, du pain et de l'eau potable aux habitants d'une partie de Zhuozhou désormais coincés chez eux, sans électricité et liaisons téléphoniques.

Déluge à Pékin et sa région : au moins 20 morts et 19 disparus ©BELGA

"1000 personnes évacuées"

"L'évacuation des gens a commencé à 15 heures hier car le débit de l'eau était relativement élevé. Environ 1.000 personnes ont été évacuées jusqu'à présent".

Le service météorologique de Pékin a annoncé mercredi que les pluies qui ont frappé la capitale chinoise ces derniers jours avaient été les plus fortes depuis le début des relevés il y a 140 ans.

Les scientifiques soulignent pour leur part que ces phénomènes météorologiques sont exacerbés par le changement climatique.

