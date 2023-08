Une fillette toujours en état grave, une “bourrasque imprévisible” : ce que l’on sait du drame au parc Wonderland, en France

Deux jours après le drame, la fillette est toujours dans un état préoccupant. Elle est hospitalisée dans un état d’urgence absolu à Marseille et son pronostic vital est encore engagé.

L’enquête toujours en cours

La gendarmerie de Saint-Maximin mène désormais l’enquête, se demandant surtout si tous les processus de sécurité étaient bien respectés par le parc, alors que le vent soufflait à 55 km/h le jour de l’accident. La radio française RMC a recueilli différents témoignages dont celui de Jade, présente au parc, qui indique par exemple “qu’aucune corde, aucun bloc, aucun sac de sable ou sardine” ne retenait l’attraction qui s’est envolée.

Alors que les installations gonflables doivent être démontées et leur accès interdit aux visiteurs quand le vent est trop fort (pas plus de 30-40 km/h, indique Sylvain Longobardi, qui travaille dans l’installation de structures gonflables, toujours à RMC), un des des responsables du parc est revenu sur l’incident auprès de nos confrères de BFM TV et a évoqué une “tornade instantanée”, ce qui expliquerait que le père et sa fille aient pu entrer dans la structure. Une “bourrasque imprévisible” a perturbé une journée qui avait commencé par du beau temps. Il rappelle aussi qu’une telle structure pesait deux tonnes et qu’elle était normalement sécurisée, ajoutant que les responsables du parc étaient “en deuil” et très touchés pour la famille des victimes.