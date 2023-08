Typhon: le toit du gymnase s'effondre, les basketteurs échappent de peu au pire (vidéo)

Le super typhon Doksuri a en effet failli avoir des circonstances dramatiques à Dagupan. Le mardi 25 juillet 2023, une partie du toit d'un gymnase de cette ville du Nord des Philippines s'est effondré alors qu'un groupe de basketteurs était en train de jouer dans la salle. La vidéosurveillance a filmé l'incident et on peut y voir des joueurs et d'autres sportifs fuir de justesse pour sauver leur vie alors qu'une pluie de débris s'abattait sur eux.

Miraculeusement, personne n'a été blessé, mais le gymnase est maintenant fermé pour réparations.