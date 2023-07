L'armée française prise en étau par le coup d'État au Niger

Société partagée

Politiquement et militairement, la France marche sur des œufs : les images et les slogans de la manifestation de dimanche, qui ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, dénotent d’un sentiment férocement anti-français et, bien souvent, pro-russe. Mais la société civile nigérienne est loin de faire corps avec les putschistes. Si la manifestation s’est tenue à l’appel du M62, un mouvement opposé à la présence (notamment militaire) française sur le territoire, d’autres organisations civiles, tel le collectif “Tournons La Page”, pourtant sur la même ligne que le M62, condamnent sans réserve ce coup d’état et mettent en garde la population contre “certains partenaires véreux et mal intentionnés” susceptibles de déstabiliser le pays.

Vue de loin, la situation ressemble à ce qu’il s’est passé au Burkina Faso et surtout au Mali voilà un an. La France, prise de court par un coup d’État en mai 2021, avait alors annoncé la fin de Barkhane, l’opération visant, depuis 2013, à à lutter contre les bandes armées djihadistes au Sahel. L’an passé, le président Macron annonçait l’effectivité de ce retrait fracassant, glissant au passage qu’une partie des troupes françaises liée à Barkhane demeureraient dans la région, précisément… au Niger, où la France dispose encore d’environ 1500 militaires, théoriquement sous commandement nigérien.

Coup de poignard

Or, si le coup d’État a été fomenté par le commandant de la garde présidentielle, le général Tchiani, le reste de l’armée nigérienne n’a pas tardé à apporter son soutien aux putschistes, officiellement pour éviter un “bain de sang” et pour garder intacte “la cohésion au sein des Forces de Défense et de Sécurité”. Ceci, alors que le pays, en plein milieu de la bande sahélienne, se trouve plus que jamais sous la menace djihadiste.

”Toute intervention militaire extérieure, de quelle que (sic) provenance que ce soit, risquerait d’avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables pour nos populations et le chaos pour notre pays”, a averti le général Abdou Sidikou Issa, qui signait ce communiqué au lendemain du putsch, le 27 juillet dernier.

Ce ralliement du reste de l’armée nigérienne (en tout cas son haut commandement) au général Tchiani sonne comme un coup de poignard dans le dos pour l’armée française. Fin avril dernier, le chef d’état-major des armées Thierry Burkhard s’était justement rendu au Niger pour y rencontrer le général Issa. Au menu : inspection des forces françaises déployées là-bas et échanges de bons procédés en vue de maintenir “l’interopérabilité entre les forces armées nigériennes et les militaires français qui œuvrent conjointement contre les groupes armés terroristes”.

La “convivialité”, entre les deux forces armées, pour reprendre un terme du communiqué de l’époque, semble bel et bien appartenir au passé. Ce lundi, le général Tchiani a ouvertement accusé la France de préparer des bombardements sur le palais présidentiel en vue de libérer le président Bazoum. Sans susciter, à l’heure d’écrire ces lignes, de commentaire du chef d’état-major des armées ou des Affaires étrangères.