Disparition du petit Émile au Vernet : plusieurs chiens déployés pour de nouvelles recherches dans les environs du village

Sur le terrain, plusieurs enquêteurs de la gendarmerie, accompagnés de sept chiens, mèneront de nouvelles recherches dans un rayon de 5 kilomètres autour de la commune. De même, les militaires présents seront aidés d’un drone qui survolera le secteur afin d’explorer les zones inaccessibles.

N’écartant toujours aucune piste, les enquêteurs ont notamment demandé à trois agriculteurs de la région d’arrêter la récolte des foins pour éviter la destruction d’éventuels indices, assure BFMTV.

”Une fois que le volet technique sera terminé, les enquêteurs s’attaqueront à l’humain”, indique le magistrat en charge du dossier sur BFMTV.

Emile a été aperçu pour la dernière fois samedi 8 juillet, à 17h15, seul, dans une rue de ce minuscule hameau de 25 habitants. Depuis, aucune trace de l’enfant n’a été retrouvée.

”Y a-t-il eu des engins agricoles qui traversaient le Haut-Vernet au moment de la disparition ? Le petit garçon aurait pu être tué par un tracteur ou une moissonneuse-batteuse sans même que le conducteur s’en aperçoive”, indique par ailleurs François Daoust, ancien général et commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, dans une interview au “Figaro”. “Il arrive que des petits animaux soient avalés par ces engins sans que le conducteur ne remarque quoi que ce soit.”

Le Haut-Vernet se trouve à environ deux kilomètres du Vernet, le village de 125 habitants auquel il est administrativement rattaché, à quelque 30 kilomètres au nord de Digne-les-Bains.

Les 30 maisons du Haut-Vernet ont d’ores et déjà été fouillées, tous les habitants interrogés et tous les véhicules visités. De même 97 hectares de champs, de bois ou de terrains escarpés ont été “minutieusement” inspectés, avait précisé M. Avon au cours des recherches, parlant d'” une des plus importantes opérations de ratissage judiciaire jamais conduite”.

Mais toutes ces opérations, les deux premiers jours sous forme de battues citoyenne avec l’aide de centaines de volontaires, venus parfois de loin, puis par des gendarmes de la section de recherche de Marseille ou de la brigade de recherche de Digne, n’ont donc pas permis de retrouver la trace de l’enfant. Pas plus que les chiens de recherche spécialisés utilisés par les enquêteurs.

Emile, originaire de La Bouilladisse, dans les Bouches-du-Rhône, venait de commencer ses vacances d’été chez ses grands-parents maternels quand il a disparu. À ce moment-là, “plusieurs autres membres de la famille étaient également présents” dans cette maison où la mère d’Emile passait ses vacances depuis une vingtaine d’années. Mais aucun des deux parents de l’enfant, avait précisé le procureur.