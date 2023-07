Nouveau drame en France : une fillette de 3 ans retrouvée morte dans le lac de Peyrolles-en-Provence

Selon les informations obtenues par La Provence et confirmée par le parquet d’Aix-en-Provence, une famille marseillaise serait venue afin de se promener et pique-niquer tout près du lac. Mais selon les premières informations, l’enfant aurait sans doute échappé à la surveillance des parents en fin de journée. Ceux-ci ont donné l’alerte aux alentours de 21h30 et les secours ont employé de grands moyens afin d’essayer de retrouver la fillette. Malheureusement, elle a été retrouvée sans vie dans la nuit.