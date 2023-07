Le cliché, publié par la NASA ce mercredi, représente la formation de deux étoiles. Elles s'appellent Herbig-Haro 46/47 et se trouvent à 1470 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Vela.

"Dans la tache orange et blanche au centre de l'image se trouvent deux 'bébés étoiles' chaotiques. Durant des milliers d'années, le couple d'étoiles n'a cessé d'engloutir et de recracher le gaz et la poussière autour d'eux, produisant ces lobes orange ardents", précise la NASA.

Ces deux jeunes étoiles mettront des millions d'années à se former complètement.