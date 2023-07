Gérard Depardieu à nouveau accusé d’agression sexuelle : “J’ai senti sa grosse main dans mon entrejambe”

Ce vendredi, France Inter a publié le témoignage d’une 16e accusatrice, une technicienne trentenaire présente sur un tournage estival avec l’acteur de 74 ans.

Au micro de la radio, Anna (NdlR : un prénom d’emprunt) raconte que ses proches et ses collègues l’ont mise en garde vis-à-vis de Gérard Depardieu, connu pour être “graveleux” et pour “avoir des comportements déplacés”. “J’essayais de ne pas me faire repérer par Gérard Depardieu, on était en plein été, mais je cachais mes formes féminines”, explique-t-elle.

”Les gens ont fait semblant de ne pas voir”

Au départ, elle a été épargnée par l’acteur, qui a pris pour cible une assistante de mise en scène. “Avec elle, c’était terrible, il la prenait sur ses genoux, il la touchait, la tripotait sur le tournage, il faisait des blagues. C’est d’abord elle qui a été l’objet de ses convoitises”

Selon Anna, il a également “plaqué une autre femme contre un mur sur le plateau, en poussant ses grognements” au vu de tout le monde, sans que personne ne bouge le petit doigt. “Les gens regardent sans regarder, ont fait semblant de ne pas voir”, ajoute-t-elle.

”J’étais liquéfiée, pétrifiée”

Au bout d’un moment, Gérard Depardieu finit par jeter son dévolu sur Anna. “Il faisait rire le plateau en me prenant à partie. Il a commencé à dire : 'Je vais t’emmener manger, je vais t’enivrer, on va passer une bonne soirée', toujours avec des grognements. Il me mettait au centre de l’attention pendant que j’étais en train de travailler, j’ai compris que j’étais dans sa ligne de mire.”

Mais une semaine plus tard, tout bascule lors d’un tournage de nuit et en extérieur. “J’ai tourné le dos à Gérard Depardieu pour dire à l’assistante mise en scène que j’étais prête. J’ai senti sa grande main, sa grosse main dans mon entrejambe, me choper l’entrejambe avec volonté, en laissant échapper un gros rire graveleux. J’étais liquéfiée, pétrifiée. C’est ce moment-là qu’il a choisi pour m’humilier.”

Une scène glaçante face à laquelle personne n’a réagi. Et ce, malgré la présence d’une vingtaine de personnes. “Il était accompagné d’un acteur qui a gloussé. Mon chef, je pense qu’il a tout vu, il a vu ma tête, il m’a dit de rester concentrée”, ajoute Anna, qui est rentrée chez elle en pleurs.

Jusqu’à aujourd’hui, la jeune femme, qui a choisi de ne pas porter plainte, n’avait raconté cette humiliation à personne, à part à ses assistantes.

Contactés par nos confrères de France Inter, les avocats de Gérard Depardieu, qui continue de nier les faits qui lui sont reprochés, n’ont pas souhaité répondre à ces nouvelles accusations.