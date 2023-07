"Une partie du crâne en moins" après avoir été frappé par des policiers à Marseille : "Je n’aurai plus la même vie"

Sur son lit d'hôpital, quelques jours après les faits, Hedi Rouabah avait affirmé au quotidien « La Provence » avoir reçu un tir de LBD (lanceur de balle de défense) dans la tempe, avant d'être frappé par un groupe de quatre à cinq personnes.

Dans une interview diffusée hier mercredi par Konbini, le jeune homme, qui travaille dans la restauration, a expliqué plus en détail comment « une soirée de fête » a viré au drame.

« Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC. On leur a dit « bonsoir » mais on a vu qu’ils n’avaient pas envie de discuter avec nous. Et ensuite, ça a commencé », raconte-t-il. « En me retournant, j’ai reçu un impact dans la tête. Au début, je ne savais pas bien ce que c’était. Je suis tombé au sol. Quand j’ai voulu me relever, on m’a attrapé et on m’a traîné dans un petit coin où il faisait tout noir. De là, on a commencé à me frapper. »

D’abord touché à la tête par un Flash-Ball, la mâchoire cassée ensuite par de multiples coups de poings et de matraques, Hedi Rouabah se défend d’avoir de toute provocation. « À aucun moment, on ne m’a demandé mes papiers. À aucun moment, on ne m’a demandé ce que je faisais là […] J’essayais de leur dire qu’ils pouvaient me fouiller, que je n’avais rien de dangereux. Mais ils ne voulaient rien savoir. »

Emmené à l’hôpital où les chirurgiens « ont opéré un mort », le jeune homme assure revenir de loin : « Je ne sentais plus mon corps. »

Désormais hors de danger après été opéré à trois reprises, et avoir passé une semaine en réanimation et deux semaines en neurochirurgie, Hedi Rouabah panse ses blessures. « J’ai perdu presque dix kilos […] Des fois, je me dis que je vais me réveiller, mais je me réveille toujours avec la tête déformée, avec ces migraines, avec cet œil flou. Ça reste dur à porter, en fait […] Malheureusement, je sais que je n’aurai plus la même vie qu’avant », regrette le Marseillais qui, selon son avocat, pourrait aussi avoir perdu son œil gauche.

Les quatre fonctionnaires, deux membres de la brigade anticriminalité (BAC) Sud et deux de la BAC centre, ont été mis en examen la semaine dernière pour violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une ITT (incapacité totale de travail) supérieure à 8 jours.

Jusqu'à présent, l'IGPN s'est saisie d'au moins 21 enquêtes, "de nature et de gravité très différente", sur les agissements des forces de l'ordre lors des manifestations et violences ayant suivi la mort de Nahel, avait indiqué le 12 juillet la cheffe de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), Agnès Thibault-Lecuivre.

Plusieurs enquêtes judiciaires sont également en cours. A Marseille notamment, une autre enquête porte sur la mort d'un jeune homme de 27 ans, probablement après un "choc violent au niveau du thorax" causé par un projectile de "type Flash-Ball", au cours de la même nuit du 1er au 2 juillet.