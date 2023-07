Une Norvégienne et un Népalais, les plus rapides à gravir les 14 sommets de plus de 8.000m

Le duo a escaladé ces 14 sommets en trois mois et un jour (92 jours), selon un communiqué de leur équipe. Le record était détenu par le Népalo-Britannique Nirmal Purja, qui l'avait établi avec fracas en 2019, en seulement six mois et six jours, effaçant des tablettes le Polonais Jerzy Kukuczka qui avait accompli ces ascensions en 7 ans, 11 mois et 14 jours dans les années '80.