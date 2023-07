Quand une ville japonaise diffuse de “conseils” aux femmes enceintes pour qu’elles cessent… d’ennuyer leur mari pendant leur grossesse

Belgique : voici les prénoms les plus populaires et les moins fréquents dans votre région et votre commune en 2023

Marie ou Caroline ? Michel ou Thomas ? Grâce aux données collectées par Statbel, l’office belge de la statistique, il est possible de connaître les prénoms les plus courants en Belgique, en Wallonie mais aussi dans votre commune au 1er janvier 2023.