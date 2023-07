Alain Delon harcelé par Hiromi Rollin, sa “dame de compagnie” ? L’enquête s’accélère

Hiromi Rollin a ensuite été entendue à Montargis par les enquêteurs “dans le cadre d’une audition libre”, a indiqué son avocat Me Yassine Bouzrou dans la soirée.

”Son audition est intervenue à sa demande. Cette audition a duré 6 heures car Mme Rollin tenait à s’exprimer sur toutes les accusations portées à son encontre et à apporter aux enquêteurs tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité”, a réagi Me Bouzrou dans un communiqué. “Une perquisition prévue depuis plusieurs jours a été réalisée à son domicile, avec son assentiment. L’enquête se poursuit et à ce jour Mme Rollin n’est aucunement poursuivie pour les faits dénoncés par certains membres de la famille Delon.”

Qualifiée de “dame de compagnie” d’Alain Delon par la famille de l’acteur, Hiromi Rollin a fait l’objet d’une première plainte le 5 juillet déposée par les trois enfants Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon auprès du parquet de Montargis, dans le Loiret, où l’acteur possède une propriété à Douchy-Montcorbon.

Les enfants dénoncent “l’attitude dénigrante et agressive” de cette femme à l’encontre d’Alain Delon et de ses enfants, ainsi que “ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci”, selon un communiqué du procureur de la République de Montargis début juillet, précisant que “par déclaration signée”, la légende du cinéma “s’associait” à la plainte.

Anthony Delon a également déposé de son côté une deuxième plainte notamment pour “violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral”, avait-il annoncé à l’AFP, évoquant “des faits établis sur un an et demi”.

Selon l’avocat des enfants Delon, Me Christophe Ayela, Hiromi Rollin “se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse” envers l’acteur “depuis l’accident cardio-vasculaire” de celui-ci en 2019.

Une enquête préliminaire a été ouverte le 6 juillet.