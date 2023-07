Drame en France : un enfant en bas âge tombe d’une grande roue

La victime s’est tout de même trouvée dans un état grave, et les pompiers de différentes casernes de la région sont intervenus. L’enfant a été évacué en hélicoptère vers Lille. Il souffre toujours de graves blessures et on n’en sait pas davantage sur son état actuel. La gendarmerie tente également de comprendre comment il a pu se retrouver seul dans la roue, et a émis l’hypothèse qu’il ait été agrippé à la machine contre son gré, en échappant à la vigilance de ses parents.