”Je suis profondément honoré”, a-t-il remercié sur son compte Twitter. “En tant que président, je m’attellerai à trois priorités : assurer la participation et la collaboration de toutes les régions (du monde), promouvoir l’utilisation de la meilleure et la plus pertinente science, et maximiser la portée et l’impact du travail du GIEC à travers l’engagement des décideurs politiques”

Le Belge Jean-Pascal van Ypersele était le candidat officiel soutenu par la Belgique pour l’élection à la présidence. Il échoue une nouvelle fois à prendre la tête du groupe d’experts.