Flambée de violence dans une prison en Equateur: au moins 31 morts, un détenu décapité

Le bureau du procureur général a annoncé qu'il avait ouvert deux enquêtes: "la première pour l'assassinat de détenus et la seconde pour terrorisme, en raison des explosions et de la quantité d'armes et de munitions retrouvées à l'intérieur du centre pénitentiaire".

Depuis février 2021, les prisons équatoriennes sont le théâtre de massacres récurrents, qui ont fait plus de 420 morts parmi les détenus, parfois décapités ou brûlés.

Plusieurs armes à feu saisies, dont un lance-grenades

Quelque 2700 militaires et policiers ont investi tôt dans la matinée le centre pénitentiaire afin de reprendre le contrôle des lieux. Au cours de l'intervention, neuf fusils, un lance-grenades, quatre pistolets, deux revolvers et 1000 cartouches ont été saisis.

Ce déploiement a eu lieu dans le cadre de l'état d'urgence annoncé le même jour dans l'ensemble du système pénitentiaire. La mesure sera en vigueur pendant 60 jours.

L'observatoire des prisons, un réseau d'universitaires et de chercheurs qui défendent le droit des détenus, a dénoncé sur le réseau social "X", anciennement Twitter, le fait que les détenus sont "privés de nourriture et d'eau depuis plus de trois jours". "La militarisation des prisons n'est rien d'autre que la transformation de la souffrance humaine en un spectacle politique", a dénoncé l'organisation.

A la suite de l'affrontement, plus de 90 gardiens de prison ont été pris en otage dans les différentes prisons du pays où un mouvement de grève de la faim a en outre été entamé par des détenus. L'administration pénitentiaire (SNAI) a indiqué mardi que plus d'une centaine de surveillants avaient été libérés, sans préciser cependant combien étaient toujours retenus.