Deux filiales de Meta écopent d'une amende d'un peu plus de 6 millions d'euros pour avoir "trompé les consommateurs"

Onavo Protect, basée en Israël, est une application mobile disponible via le Google Playstore et l'Apple store et présentée comme un service VPN assurant la sécurité des utilisateurs. "En réalité, Onavo et Facebook Israël ont partagé les données issues de l'activité des utilisateurs, collectées par l'application, sous forme anonymisée et agrégée avec la société Meta à des fins commerciales", souligne l'ACCC.

Selon l'instance de régulation australienne, l'application a été installée plus de 270.000 fois par des utilisateurs australiens entre février 2016 et octobre 2017.

Un porte-parole de Meta a réagi au jugement en soulignant que Onavo Protect avait fonctionné correctement en tant qu'outil de sécurité.

"Protéger le caractère privé et la sécurité des données des utilisateurs est fondamental dans le fonctionnement de Meta. Au cours des dernières années, nous avons élaboré des outils donnant plus de transparence et de contrôle aux utilisateurs sur la façon dont leurs données sont utilisées, et nous concevons chaque nouveau produit en gardant cette question à l'esprit", a insisté Meta.