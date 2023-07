Milan et de nombreuses zones du nord de la péninsule ont également été touchées par de fortes pluies, des vents violents et des chutes de grêles. Ces intempéries ont provoqué le blocage de plusieurs routes par des arbres et ont causé des dommages aux habitations. Par endroits, les grêles avaient la taille d’une balle de tennis, selon ANSA.

Un vol Milan - New York de la compagnie américaine Delta Airlines a été pris dans la tempête peu de temps après son décollage et a dû être dévié vers Rome. L’appareil a subi des dégâts.

En Vénétie, une autre personne, elle aussi âgée de 16 ans, a été gravement blessée par la chute d’une branche. Sept personnes souffrent de blessures légères.