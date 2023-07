Un journaliste d’extrême droite au Journal du Dimanche en France : “plus déterminée que jamais”, la rédaction vote un 33e jour de grève

Ces 10 énormes films interrompus par la grève des acteurs : Deadpool 3, Gladiator 2, Minecraft…

Les caméras ne tournent plus sur les plateaux de toute une série de films très attendus. En cause, la grève des acteurs et de leur syndicat SAG-AFTRA. Au Maroc, la production de Gladiator 2 est à l’arrêt forcé. Au Royaume-Uni, c'est celle de Deadpool 3 qui est au chômage technique.