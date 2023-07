24 jours de suite à 43°C à Phoenix: tomber sur le sol peut causer de graves brûlures

Un médecin a déclaré à la chaîne américaine CNN que certaines de ces brûlures étaient potentiellement mortelles.

"Les températures de surface externes peuvent atteindre 82 degrés Celsius, et des brûlures cutanées profondes peuvent survenir après un bref contact", selon le Dr Kevin Foster, du Centre des brûlés de l’Arizona de Valleywise Health. "L’exposition se produit souvent chez des patients présentant des déficiences qui les empêchent de se soustraire rapidement à un tel contact, ce qui entraîne des blessures graves."

35°C durant la nuit

"Les brûlures couvraient de 5% à 23% du corps des individus", a constaté le centre médical. "Même si la plupart des patients n’avaient pas de larges brûlures importantes, beaucoup d’entre eux étaient grièvement touchés."

Dimanche, Phoenix avait connu 24 jours consécutifs de températures maximales supérieures à 43 degrés Celsius, selon le National Weather Service. Les bébés, les personnes âgées et les animaux domestiques sont les plus vulnérables à une telle chaleur.

Ce 25 juillet 2023, la température minimale est de 35°C. Une chaleur étouffante qui rend le sommeil presque impossible...

Les canicules en Europe et aux USA "quasiment impossibles" sans le changement climatique

Plus de 50 degrés dans la Vallée de la mort aux États-Unis, un record historique de 45,3°C en Catalogne, plus de 43°C à Phoenix depuis 24 jours: sans le changement climatique, de telles canicules auraient été "quasiment impossibles" en Europe et aux États-Unis, démontre mardi le réseau World Weather Attribution (WWA).

Ce réseau scientifique qui évalue le lien entre événements météorologiques extrêmes et dérèglement climatique estime aussi que ce dernier a rendu la vague de chaleur en Chine "au moins 50 fois plus probable".

Le changement climatique, causé par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, "a rendu les canicules plus chaudes, plus longues et plus fréquentes", souligne le WWA.

"Les récentes vagues de chaleur ne sont plus des évènements exceptionnels" et celles qui adviendront "seront encore plus intenses et plus courantes si les émissions ne sont pas réduites rapidement", concluent les chercheurs.

Car si des phénomènes naturels comme les anticyclones ou El Nino peuvent contribuer à déclencher ces canicules, "réchauffer les températures de la planète en brûlant des énergies fossiles est bien la raison majeure pour laquelle elles sont si graves", souligne le WWA.