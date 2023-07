Feux de forêt en Grèce: 2.500 personnes évacuées sur l’île touristique de Corfou

"La plupart des gens choisissent de rester"

Le tour-opérateur TUI a pu fournir un hébergement alternatif à tous ses clients sur l’île grecque de Rhodes, a indiqué lundi matin son porte-parole Piet Demeyere. Parmi la septantaine de clients belges de l’entreprise présents à Rhodes, "la plupart ont choisi de rester". "Une famille a fait savoir qu’elle désirait rentrer", a précisé Demeyere.

TUI devait encore trouver une solution pour une septantaine de touristes évacués ce week-end en raison des incendies qui frappent en ce moment l’île grecque. "Il n’y a que quelques personnes qui ont exprimé le désir de rentrer, la plupart des touristes ont choisi de rester, ne fût-ce que pour avoir une chance d’aller récupérer leurs affaires laissées à l’hôtel", poursuit Piet Demeyere. Un hébergement alternatif sur l’île a, entre-temps, été trouvé pour chacun. Certains touristes ont trouvé une solution par eux-mêmes.

Entre-temps, il est question d’évacuation aussi sur d’autres îles grecques, notamment Corfou et Eubée. Selon Demeyere, pour ce qui est de Corfou, on est en attente d’informations supplémentaires. “Dans la région, nous avons un hôtel avec une dizaine de clients. On est en train d’étudier la situation”.