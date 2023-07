États-Unis : un tueur en série new-yorkais arrêté et inculpé grâce à… des croûtes de pizza

L’homme, qui a été inculpé dans la foulée le 14 juillet 2023, est un architecte de 59 ans, marié et père de famille, qui était suivi par les enquêteurs depuis 2022. Et ce, parce qu’il possédait une voiture du même modèle qu’un véhicule aperçu près de la maison de l’une des victimes.

Toutefois, si la police a pu confondre Rex Heuermann, c’est surtout grâce à des restes de pizza qu’il a jetés à la poubelle, et sur lesquels les autorités ont prélevé de l’ADN qui correspondait à celui prélevé sur les cheveux d’une victime.

Les victimes, découvertes dans un rayon de moins de 500 mètres, étaient des travailleuses du sexe âgées de 22 à 27 ans. Elles ont toutes été retrouvées “dans la même position, attachées de la même manière ou par des ceintures ou du ruban adhésif, et trois d’entre elles enveloppées dans un matériau de type toile de jute”, a expliqué lors d’une conférence de presse le procureur Ray Tierney.

Toujours selon le procureur, des images de torture ont été retrouvées dans l’ordinateur du suspect.

Plusieurs médias assurent aussi que les enquêteurs ont mis la main sur 200 armes à feu lors de la perquisition d’une de sa résidence secondaire.

”C’est un prédateur qui marchait parmi nous et qui a ruiné des familles”, a déclaré le commissaire Rodney Harrison en conférence de presse.

Le suspect Rex Heuermann a plaidé non coupable des meurtres de Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Costello, en 2009 et 2010, tandis qu’il fait figure de suspect numéro un pour le meurtre d’une quatrième, Maureen Brainard-Barnes, selon un document judiciaire du parquet du comté de Suffolk.