L'incendie à Rhodes à l'origine de "la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce" (vidéo)

Interrogé par l'AFP, un porte-parole des sapeurs-pompiers n'était pas en mesure de dire si le feu s'était encore étendu durant la journée sur l'île de Rhodes, renvoyant à un point de presse ultérieur.µ

Deux cent soixante-six pompiers sont déployés dans le sud-est de l'île où le feu a contraint samedi à l'évacuation de quelque 30.000 personnes, dont de nombreux touristes qui séjournaient dans des hôtels de la côte.

Dix Canadairs et 8 hélicoptères opèrent sur cette zone, ainsi que 49 camions de pompiers, selon le porte-parole des pompiers, Yannis Artopios.

"C'est la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce (...) Tout s'est bien passé. Tout le monde, surtout les touristes, suivait ce que nous avions commandé", avait indiqué plus tôt une porte-parole des pompiers, Konstantia Dimoglidou.

Des centaines de touristes patientaient dimanche à l'aéroport international de Rhodes, situé dans le nord-ouest de l'île, en quête d'un vol pour rentrer chez eux.

Dans le hall des départs, certains étaient allongés ou même endormis à même le sol, au milieu des bagages, tandis que d'autres étaient regroupés devant le panneau d'affichage des vols, a constaté l'AFP.

Au total, douze localités ont été évacuées, dont Lindos, l'une des principales attractions touristiques de l'île avec son Acropole perché en haut d'une colline.

Cédric Guisset, un touriste belge mis à l'abri samedi et interrogé par la radio RTBF, a expliqué avoir dû quitter son hôtel à pied sans point de chute prévu après avoir reçu des messages d'alerte sur son téléphone portable.

A l'hôtel, "ils n'étaient même pas au courant, on a vraiment pris juste nos cartes d'identité, de l'eau, de quoi se couvrir le visage, la tête", a-t-il raconté.

Les personnes qui ont dû quitter leur habitation ou hôtel ont été mises à l'abri dans des gymnases, écoles ou centres de conférence pour la nuit.

La Grèce connaît ce dimanche des températures de plus de 40°C dans de très nombreux endroits. Dans le centre du pays et dans la péninsule du Péloponnèse, des températures entre 45°C et 46,4°C ont été enregistrées dans l'après-midi, selon l'Observatoire national d'Athènes.

Selon l'observatoire météorologique national, ce pays traverse "probablement" la plus longue canicule de son histoire.

L'île de Rhodes, qui compte plus de 100.000 habitants, est l'une des destinations touristiques les plus prisées en Grèce, avec des touristes britanniques, allemands ou français.

Rhodes a enregistré l'an dernier quelque 2,5 millions d'arrivées de touristes.