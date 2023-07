Guerre en Ukraine: Poutine rencontre le président Loukachenko à St-Pétersbourg

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko, fidèle allié de Moscou, doivent se rencontrer dimanche à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), ont prévu notamment de discuter du "partenariat stratégique et d'alliance" entre Moscou et Minsk, selon les termes d'un communiqué publié vendredi par le Kremlin.