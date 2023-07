Feux de forêt sur en Grèce: Brussels Airlines continue pour l'instant à desservir l'île de Rhodes

"Nous avons constaté un certain nombre d'annulations sur le vol à destination de Rhodes aujourd'hui (dimanche), en partie parce qu'un tour opérateur avait réservé des sièges", a ajouté le porte-parole.

La compagnie néerlandaise à bas prix Transavia a également indiqué dimanche qu'elle continuait à desservir l'île.

Plus tôt dans la journée, les voyagistes TUI, Sunweb et Corendon ont annoncé qu'ils suspendaient tous les voyages à destination de Rhodes. TUI et Corendon le feront jusqu'à mardi, Sunweb jusqu'à lundi matin.

En raison des importants feux de forêt sur l'île, au moins 19.000 touristes ont déjà dû être évacués vers des lieux plus sûrs. Parmi eux, 70 Belges qui ont voyagé avec TUI et quelque neuf Belges qui ont réservé un voyage avec Sunweb.

Le Service public fédéral Affaires étrangères a déclaré dimanche qu'il suivait de près la situation. Le SPF a officiellement connaissance de 70 touristes à Rhodes qui se sont enregistrés via leur plateforme "Travellers Online" et de 132 Belges qui vivent sur place. L'ambassade a contacté les personnes concernées et leur a conseillé de faire preuve de prudence. Une vingtaine de familles belges ont déjà contacté l'ambassade ou le SPF pour demander de l'aide.