Des milliers de touristes évacués par bateau de l'île grecque de Rhodes après un incendie, plus de 70 Belges concernés (vidéos)

Selon les garde-côtes grecs, les personnes évacuées se trouvaient sur les plages de Kiotari et de Lardos, sur la côte Est de cette île de la Méditerranée. Trois bateaux des garde-côtes menaient cette opération à laquelle participaient plus de trente embarcations privées, tandis qu'un navire de la marine grecque se dirigeait vers la zone. Plus de 1.500 personnes ont déjà été évacuées vers une autre plage, selon les médias.