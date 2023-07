Les obsèques de Jane Birkin organisées à Paris le lundi 24 juillet 2023: "L'accès à l'église sera réservé à l'entourage familial et amical"

Jane Birkin, plus qu’une muse

Le destin de Jane Birkin, décédée ce dimanche à l’âge de 76 ans, restera à jamais lié à celui de Serge Gainsbourg, rencontré sur le tournage du film "Slogan" et dont elle fut la muse et l’ambassadrice. Elle a partagé avec l’artiste français de nombreux duos tels notamment les célèbres "69, année érotique" et "Je t’aime, moi non plus". Période de libération sexuelle, à laquelle la frêle anglaise à pleinement participé.