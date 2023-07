États-Unis : un joueur remporte près d’un milliard d’euros à la loterie

D’après la California Lottery, qui organise le Powerball, le vainqueur n’avait qu’une chance sur 292 millions de découvrir les bons numéros.

Validé dans une épicerie d’un quartier du centre-ville de Los Angeles, le ticket gagnant permet à son propriétaire de décrocher le septième plus gros jackpot de la loterie américaine et le troisième plus gros gain du Powerball.

Cela faisait 38 tirages que le jackpot du Powerball n’avait plus été remporté.

À noter que l’heureux élu n’est pas le seul à avoir eu de la chance, hier mercredi. En effet, des sept autres joueurs repartent avec une somme avoisinant les 400.000 euros.