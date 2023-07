Incendies en Grèce : plus de 200 pompiers européens envoyés en renfort

"La Grèce a demandé trois équipes de pompiers dans le cadre du mécanisme européen de protection civile" et "la Roumanie, la Slovaquie et la Pologne ont répondu", a déclaré Yannis Artopios, le porte-parole de ces services, soit au total 230 pompiers.

Plus particulièrement, 50 pompiers roumains supplémentaires avec 10 véhicules seront envoyés jeudi, suivis vendredi de 149 Polonais et 49 véhicules et de 31 Slovaques et 15 véhicules, a-t-il détaillé.

Ils vont épauler les centaines de pompiers grecs qui, comme l'a souligné le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile, Vassilis Kikilias, livrent pour la troisième journée consécutive "une énorme bataille contre les flammes" à l'ouest et au nord d'Athènes et sur l'île de Rhodes notamment.

Ces efforts interviennent alors que "les conditions météorologiques sont difficiles" en raison de vents forts pouvant atteindre jusqu'à 60 kilomètres par heure, selon le ministre sur la chaîne privée ANT1.

Cent-vingt sapeurs-pompiers, aidés par quatre canadairs et trois hélicoptères, sont à la lutte dans la station balnéaire de Loutraki, à 80 km d'Athènes, où le feu a commencé lundi après-midi avant de s'étendre.

L'incendie se déplace vers la région autour de l'isthme de Corinthe notamment, mais les pompiers sont parvenus à maintenir le feu à une distance sûre des raffineries de la zone industrielle maritime à l'ouest d'Athènes.

Sur l'autre front principal à Dervenochoria, à 50 km au nord d'Athènes, "d'importantes forces terrestres sont à l'œuvre et depuis les premières lueurs du jour", selon un responsable des sapeurs-pompiers, Vassilis Vathrakogiannis.

Sur l'île de Rhodes (sud-est), dans l'archipel du Dodécanèse, l'incendie de forêt qui s'est déclaré mardi après-midi, s'est étendu et progresse vers le centre de l'île mais ne menace pas pour l'instant les zones résidentielles.

Tandis qu'une nouvelle canicule se profile avec des maximales de 44°C attendues vendredi et samedi dans le centre du pays, les pompiers ont mis en garde contre "le risque très élevé", de nouveaux incendies.

Des vents de jusqu'à 50 à 60 km/h étaient prévus pour mercredi en Grèce mais les services de météorologie nationaux (EMY) s'attendent à un affaiblissement progressif en fin de journée.