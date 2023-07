Jose Reyes Jr., 31 ans, avait rencontré la jeune femme il y a environ un mois, et cette dernière l'avait accompagné dans la maison de son plein gré. À leur arrivée, la compagne de Reyes, Jacueline Macias, 29 ans, les attendait sur place.

Enchaînée à un lit, la victime a été agressée sexuellement pendant plusieurs semaines, mais elle a finalement pu s'échapper dimanche pendant l'absence du couple et a alerté un voisin.

Reyes et Macias, qui ont eu un bébé il y a deux semaines, ont été placés en détention et ont été inculpés pour enlèvement et d'autres chefs d'accusation. La police poursuit son enquête.