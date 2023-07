Un Belge meurt dans un accident en Espagne

Quatre personnes blessées

Quatre autres personnes ont également été blessées. Il s’agit de deux hommes âgés de 35 et 33 ans et de deux femmes âgées de 25 et 21 ans. Trois des quatre victimes étaient également à bord de la jeep. La dernière se trouvait à bord d’un troisième véhicule impliqué dans l’accident. On ignore si l’une ou plusieurs d’entre elles sont Belges.

Selon Malaga Hoy, trois des quatre blessés sont dans un état grave. Deux d’entre eux ont été transportés à l’hôpital régional de Malaga et sont aux soins intensifs. L’un d’entre eux a d’ailleurs eu une transfusion sanguine pendant l’héliportage. La troisième personne gravement blessée est hospitalisée à Marbella. Elle est dans un état stable. Quant à la quatrième victime, elle est en état de choc, mais ne présente pas de blessures physiques.