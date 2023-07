France : un ado de 15 ans réanimé après avoir passé plus de 30 minutes sous l’eau

Le temps que les amis de l’adolescent appellent un agent de sécurité, qui a lui-même appelé la police, qui a ensuite contacté les pompiers, qui ont dû faire le déplacement et intervenir, plus de trente minutes se sont écoulées. Et pourtant, il a été réanimé sur la berge avant d’être transporté dans un hôpital de Saint-Etienne.

Comment c’est possible ?

Vous vous demandez très probablement comment il possible de rester plus de trente minutes sous l’eau et d’en sortir vivant. Et bien, la réponse a été apportée au Parisien par Christophe Prudhomme, médecin urgentiste dans la région parisienne. “Deux choses entrent en compte, a-t-il expliqué au quotidien français. D’abord, un mécanisme réflexe du corps permet de protéger les voies aériennes, pour éviter que l’eau rentre dans les poumons.”

La deuxième chose qui a sauvé l’adolescent, c’est l’hypothermie, qui protège les cellules de l’organisme. Et pour preuve, de nombreux de sauvetages en eaux froides ont déjà été réalisés. : ” On a un nombre non négligeable de cas de survie après des noyades dans des torrents de montagne où l’eau est à 4 ou 5 °C, poursuit l’urgentiste. En l’occurrence, même si l’eau de la Loire était à 20 °C, pour le corps humain, dès qu’on est en dessous de 30 °C, la protection liée à l’hypothermie s’active.”

Pas tiré d’affaire pour autant

Mais le jeune va-t-il pour autant pouvoir reprendre le cours de sa vie, comme si rien ne s’était passé ? Pas sûr. En effet, le cerveau est beaucoup plus difficile à faire repartir que le cœur. Car, dans un milieu classique, un cerveau qui reste pendant trois ou quatre minutes sans oxygène est quasiment impossible à faire repartir. Mais encore une fois, l’hypothermie peut faire des miracles. ” Au niveau neurologique, les patients qui ne présentent que peu ou pas de séquelles, ce sont plutôt ceux secourus dans des eaux froides, dans les torrents de montagne”, ajoute encore Christophe Prudhomme.