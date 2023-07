Brésil : un homme reste pendant quatre jours avec un poisson coincé dans le pénis

Le stade de la surprise passé, vient celui de la panique (accompagnée d’intenses douleurs). Voyant Sylvio en bien mauvaise posture, ses amis tentent de le soulager, mais c’est un échec cuisant. Egalement mal en point, bien loin de son milieu naturel, le poisson meurt rapidement.

Une opération de deux heures

Trois jours plus tard, Sylvio, qui se baladait toujours avec le poisson mort dans le pénis, contacte un urologue réputé, le docteur Anoar Samad. Assez logiquement, celui-ci croit d’abord à une blague. Mais constatant que Sylvio n’arrivait plus à uriner, et qu’en plus il saignait, le médecin a fini par croire l’histoire de son patient. Grâce à une cystoscopie, il a pu identifier un candiru, un poisson dont l’activité favorite consiste à justement à sauter dans les ouïes d’autres poissons, pour ensuite sucer le sang de leur hôte. Il y a donc fort à parier que notre candiru ait confondu le pénis de Sylvio avec le l’ouïe d’un poisson.

C’est bien joli d’arriver à identifier l’agresseur, mais encore faut-il arriver à l’extraire du pénis de notre malheureux héros. Après avoir envisagé une ouverture du périnée, le docteur Samad a finalement opté pour une endoscopie. Au bout d’une opération de deux heures, le médecin arrive à débarrasser Sylvio de son encombrant squatteur. Et en plus, tout est bien qui finit bien, puisque Sylvio s’est en finalement sorti sans aucune séquelle. Bref, si vous avez prévu de partir en vacances au Brésil cet été, soulagez-vous avant de vous baigner dans l’Amazone.