Allongée dans un parc aux États-Unis, une femme décède après être passée sous les lames d’une tondeuse

Disparition d’Emile (2 ans) en France : la crainte des agriculteurs qui a poussé les enquêteurs à inspecter les ballots de paille du village

Plus d’une semaine après que le petit Emile, deux ans, ait été porté disparu, des ballots de paille du Haut-Vernet ont été passés au détecteur de métaux. Et pour cause, en cette période de moisson, les habitants du village craignent que l’enfant n’ait été pris dans un engin agricole.