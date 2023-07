7 surprenantes histoires judiciaires: il veut juste revoir son chien, carte et code envoyés à la mauvaise personne, du sang au visage d’un infirmier

1. La banque s’était trompée de destinataires pour la carte

Une banque envoie à une mauvaise adresse la carte bancaire puis le code de deux clients. Tout profit momentané pour le destinataire.

2. Devant le tribunal, il n’a qu’un souhait: revoir son chien!

Mathieu (prénom d’emprunt) traîne un long casier. A 48 ans, l’homme, toxicomane depuis longtemps, est fatigué. Il est détenu pour autre cause et entend sortir pour une simple raison : "Je voudrais revoir mon chien. Il me manque beaucoup".

La citation de la semaine

guillement "Pour le même prix, on avait un cadavre dans un sac"

Quatre individus ont comparu devant le tribunal correctionnel pour une tentative d’extorsion, commise le 3 octobre 2022 à Mariembourg. La victime a été blessée au crâne et à une main à la suite d’une vilaine coupure. “Je l’ai hébergée chez moi quelques jours plus tôt. Il m’avait demandé de lui prêter de l’argent, ce que j’ai fait à concurrence d’une centaine d’euros. Il m’en a aussi volé. Il m’avait dit qu’il me rembourserait le lendemain. Il n’est jamais revenu chez moi”, explique l’instigateur de cette tentative d’extorsion qui se trouve en état de récidive.

4. Pédopornographe à 67 ans

Membre d’une fratrie de seize enfants, ayant vécu au sein d’une structure familiale et sociale précaire, il vit mal une période de solitude. Voilà, selon ce qu’a développé son avocate Célia Dierick lors de l’audience correctionnelle du 19 juin à Nivelles, qui tente à expliquer les déviations qui ont amené le tribunal à infliger une peine de vingt mois de prison ferme à Christian L., 67 ans, le 24 octobre 2022.

L’homme fut jugé par défaut, c’est-à-dire en son absence, alors qu’il se trouvait dans ce même prétoire le 9 mai 2022 lorsque fut ouvert son dossier. Il en obtint le report à l’audience du 12 septembre suivant, un délai qui devait lui permettre de faire choix d’un avocat.

5. Il crache du sang au visage d’un infirmier

Émile (prénom d’emprunt) est détenu. Il ne s’était pas montré très commode alors que les policiers de Comines étaient au départ venus l’aider après une bagarre.

Rébellion, outrages, diffusion de substances, en l’occurrence un crachat de sang : voilà pour la scène du 17 mars dernier. Le 12 avril, le jeune homme avait récidivé: menaces de mort et port d’un couteau à cran d’arrêt.

On vous raconte la suite

Ils avaient séquestré et tabassé leur hôte au Nouvel An

Le réveillon a viré au cauchemar. La Chestrolaise a été séquestrée et tabassée par le couple invité chez elle. Le couple écope de prison ferme.

Des arnaqueurs au "wash wash" condamnés

C’est une arnaque mise au jour grâce à deux victimes qui ont osé déposer plainte contre trois Congolais. Trois hommes qui faisaient croire qu’ils détenaient la formule magique pour multiplier des billets de banque estampillés au Congo.

Une escroquerie au "wash wash" qui consiste à tremper les billets de banque européens portant un cachet du Congo, dans un liquide pour enlever le cachet et rendre les billets officiels.