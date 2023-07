Une cache d'or datant de la guerre de Sécession retrouvée dans un champ de maïs et mise en vente: "C'est le truc le plus fou jamais vu"

Plus de 700 pièces d'or datant de la guerre de Sécession américaine et retrouvées enterrées dans un champ de maïs du Kentucky, au sud-est des États-Unis, ont été mises en vente et pourraient être cédées pour plusieurs millions de dollars.